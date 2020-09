Maccagno, parte la quarta stagione del “pedibus“

Ha preso il via lunedì 21 Settembre scorso il servizio di Pedibus, organizzato dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e ricolto agli alunni della Scuola Primaria “Guglielmo Marconi”.

A oggi sono coinvolti ventisette bambini, suddivisi in quattro tratte (Scoiattoli da via XXV aprile, Volpi da via Corsini, Daini da via al Giona, Aironi da via Valsecchi). Ovviamente rimane aperta la possibilità di partecipare anche per nuovi utenti, mentre l’appello è rivolto anche agli adulti accompagnatori, elemento essenziale di questa simpatica esperienza che non si è arresa nemmeno alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso.

Una storia che ha avuto inizio in paese nel gennaio 2017 e che, anno dopo anno, è andata via via arricchendosi di novità. Una scelta ecologica e di rispetto ambientale, ma anche un modo per i ragazzi di iniziare la giornata in allegria.

«Vedere quel serpentone giallo animare le strade di Maccagno ogni mattina», dice il Sindaco Fabio Passera, «è qualcosa che allarga il cuore. Invece di assistere all’assalto dei parcheggi dell’edificio scolastico di macchine sempre più ingombranti, con ogni condizioni meteorologiche arrivano queste carovane colorate e animate. Il mio grazie più sincero va ai genitori che si sono offerti di accompagnare il Pedibus, e a tutti coloro che rendono possibile questa esperienza. Un bello spaccato di una Comunità che ha voglia di stare insieme e di mettersi al servizio dei più giovani»