Malnate saluta don Michele: “Grazie di tutto”

È stata una domenica speciale per Malnate e la comunità parrocchiale della città.

Don Michele Galli, con una cerimonia speciale nell’oratorio di Gurone, ha celebrato l’ultima messa domenicale a Malnate.

Il parroco diventerà vice rettore al seminario di Venegono Superiore e il suo posto nella comunità parrocchiale malnatese verrà preso da don Alessandro Sacchi.

Per l’occasione anche don Francesco Corti è tornato in città.

Il saluto del sindaco Irene Bellifemine: «Anche questa domenica grande commozione nel salutare Don Michele Galli che lascia Malnate per diventare Vice Rettore del Seminario di Venegono Inferiore. Sono sicura che nel suo nuovo ruolo lascerà il segno nell’animo dei seminaristi come ha lasciato il segno nei cuori di noi malnatesi. Da oggi Don lasci ufficialmente questa città ma sarà sempre una delle tue case nel modo pronta ad accoglierti quando vorrai tornare! Grazie per tutto quello che hai fatto per noi! So di poter contare sempre su di te».