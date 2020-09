Morta a Londra Anita Garibaldi Hibbert

La notte scorsa è scomparsa a Londra Anita Garibaldi Hibbert pronipote dell’eroe dei Due Mondi. Un legame speciale legava Donna Anita alla nostra città tramite l’Associazione Varese per l’Italia 26 maggio 1859. Partecipò all’ imponente celebrazione del 150° anniversario della della Battaglia di Biumo nel maggio del 2009, rimanendone visibilmente colpita ed entusiasticamente impressionata. Nel settembre del 2011 presenziò con alcuni componenti del sodalizio garibaldino varesino alla consegna al generale Rolando Mosca Moschino, consigliere militare del Presidente della Repubblica, del tricolore issato, come nel maggio 1859, sul campanile della chiesa di Biumo in occasione del 150° della Battaglia di Biumo.

In una delle trasferte capitoline dell’associazione per le manifestazioni della Repubblica Romana, Luigi Barion, presidente di Varese per l’Italia le consegnò la tessera di socia onoraria che gradì con grande piacere ed emozione (nella foto). Non mancò mai al Gianicolo alla breve e sentita cerimonia annuale per ricordare i tre martiri varesini Dandolo, Daverio e Morosini immolatisi in battaglia. Nei suoi ottantanove anni di esistenza con abnegazione ha tenuta viva la memoria e gli ideali dell’illustre avo, dedicandosi anche ad opere di carattere sociale. Una grave perdita per Varese e per tutta l’Italia.