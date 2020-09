È morto Carmelo Castania, ex dipendente Whirlpool in pensione e membro della commissione elettorale della Fiom. Il funerale si terrà mercoledì 9 settembre alle 15, presso la Chiesa parrocchiale di Angera con Santo Rosario alle 14.30. Chi volesse portare l’ultimo saluto a Carmelo Castania, potrà recarsi martedì dalle 8 alle 20 presso la camera mortuaria della struttura Menotti Bassani di Laveno.

Il ricordo di Matteo Berardi rsu della Fiom- Cgil della Whirlpool di Cassinetta di Biandronno: «Un grande rivoluzionario diceva che “bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza”, quella tenerezza e dolcezza che tu, Carmelo, avevi, soprattutto con i tuoi amati nipotini, pronto in ogni situazione a lottare per salvaguardare i diritti di ognuno di noi. Per questo sarai sempre e nei miei ricordi e in quelli di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Da parte nostra un affettuoso abbraccio a Fabio e alla sua famiglia».