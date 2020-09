I risultati del referendum e delle regionali

Dalle 15 di lunedì 21 settembre è cominciato lo spoglio delle schede elettorali che partirà dalla conta delle schede del referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari. Seguiremo in diretta i risultati. Subito dopo inizierà lo spoglio dei risultati delle elezioni regionali in Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Lo spoglio delle elezioni comunali, che in provincia di Varese riguarda undici comuni, avrà invece inizio martedì 22 settembre alle ore 9.

LA DIRETTA

Ore 15: REFERENDUM si sono chiuse le urne del referendum ed è cominciato lo spoglio. Secondo i primi exit poll disponibili la vittoria del Sì è netta. Per Opinio-Rai il SÌ è al 60-64% mentre il no si ferma al NO: 36-40%

Ore 15: LIGURIA

Secondo l’instanpoll di Youtrend per SKYTG24 in Liguria Toti vincerebbe al primo turno con molto distacco sul principale contendente

Ore 15: TOSCANA

L’instant poll di OPINIO-RAI dà in vantaggio in Toscana il centrosinistra con Giani