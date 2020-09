Scontro tra un’auto e una bicicletta, grave il ciclista

La Polizia cantonale comunica che oggi, poco dopo le 16.30 a Viganello una 86enne cittadina svizzera domiciliata nel Luganese circolava su via La Santa in direzione di Pregassona.

In base a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, nello svoltare a sinistra per immettersi su via Rava, entrava in collisione con un ciclista 63enne domiciliato nella regione, che a bordo della sua e-bike giungeva, in senso opposto, da via Pazzalino.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti agenti della Polizia Città di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo aver prestato le prime cure al ciclista lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Il 63enne ha riportato ferite gravi tali da metterne in pericolo la vita.