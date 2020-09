“Di storia… in storie” al belvedere del Castello

Sospesa per maltempo lo scorso 30 agosto, torna domenica 27 settembre alle ore 16 la XIV edizione del festival “Di storia… in storie”. Un’edizione speciale in cui non sarà possibile andare alla ricerca dei racconti scovando i luoghi più suggestivi del centro storico di Castiglione Olona come da tradizione. Per ragioni di sicurezza la manifestazione si svolgerà in un unico luogo distante (ma non troppo) da vicoli e cortili del centro. Un luogo speciale: il Castello di Monteruzzo.

Il “belvedere” sul lato Nord del castello, con i suoi spazi ampi, permetterà ai partecipanti di ascoltare insieme le storie mantenendo le distanze di sicurezza, nella suggestiva cornice offerta dalle mura del castello da un lato e la visuale su tutto il borgo quattrocentesco dall’altro.

La manifestazione riprenderà da dove si era interrotta il mese scorso: la premiazione (in foto) di alcuni bambini ragazzi che, da tutta Italia, hanno partecipato al concorso letterario “Io resto a casa… e scrivo una storia”.

Come di consueto, al termine, una fresca merenda per i bambini partecipanti a cura dal Chiosco del Castello.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Arte Diem con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Castiglione Olona.

I bambini potranno essere accompagnati da un solo adulto per ogni nucleo familiare, e muniti di mascherina.

La partecipazione è gratuita, ma è indispensabile la prenotazione al numero 3471607885.

Per maggiori info www.arte-diem.org