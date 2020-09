Storie da gustare con gli occhi

Questa settimana voglio ringraziare i lettori di Varesenews. Bello sentirsi dire “mi dia quel libro che ha consigliato sulla sua rubrica”, significa che vi fidate dei miei suggerimenti e questo mi fa tanto piacere.

Vite di gatti straordinari

Oggi vi propongo un romanzo che ho divorato e amato e un albo illustrato finissimo con illustrazioni ricercate.

“Vite di gatti straordinari” va da sé, è un libro per gli amanti dei felini come me.

Ho un gattone che si chiama Curry (ha il pelo dello stesso colore del mix di spezie) e non ho saputo resistere: l’ho sfogliato subito e mi sono tuffata nella poesia di Sébastien Perez e nelle superbe illustrazioni di Benjamin Lacombe.

Da leggere e gustare con gli occhi.

“Vite di gatti straordinari”

di Sébastien Perez (illustrazioni di Benjamin Lacombe)

Rizzoli editore – 19 €

Disegnavo pappagalli verdi alla fermata del metrò

Per i più grandi ma anche per gli adulti “Disegnavo pappagalli verdi alla fermata del metrò”, la storia vera di Ahmed Malis, ragazzo dal talento straordinario per le illustrazioni iperrealistiche. Una storia di grande passione e determinazione.

Divinamente raccontata da Nicoletta Bortolotti, penna da me molto amata (consiglio di leggere “Chiamami sottovoce”, “Sulle ali della libertà” e tutto quello che vi capita scritto da lei, ne vale la pena).