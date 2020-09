Tutti i vantaggi del programma fedeltà PAYBACK 

Gli acquisti, specialmente quelli online, sono tra le attività quotidiane più diffuse. Che sia per necessità, o per svago, acquistare prodotti e servizi diversi diventa ogni giorno più impellente.

E allora perché non trarne sempre più vantaggi? Ed è qui che entrano in gioco i programmi fedeltà.

Tra questi PAYBACK, il programma fedeltà che ti premia, permette di accumulare tantissimi punti grazie ai tantissimi partner aderenti, anche online. Con una sola carta fedeltà è possibile ricevere coupon, sconti e molti premi.

Che cos’è PAYBACK e come funziona

PAYBACK è un programma di fedeltà multipartner completamente diverso dagli altri, infatti consente ai clienti di accumulare punti in una rete di realtà aderenti. Sono disponibili oltre 200 partner differenti. L’iscrizione è gratuita, e funziona come una normale raccolta punti: quando si spende, si raccolgono punti. Ad ogni soglia è previsto il raggiungimento di premi, buoni sconto e gift card.

I punti vengono accumulati sia per gli acquisti effettuati nei negozi aderenti che negli shop online. Una volta raggiunta la soglia minima, sarà possibile richiedere il premio che si desidera dal catalogo. Inoltre grazie alla pratica App PAYBACK è possibile ricevere offerte e sconti su misura, ed avere il proprio saldo punti sempre sotto controllo.

Il catalogo è sfogliabile online e viene sempre aggiornato; ci sono molte categorie tra cui scegliere: dai prodotti per la casa alle idee per il tempo libero, fino ad esperienze e solidarietà.

Cosa sono i coupon del programma fedeltà?

Tra i diversi vantaggi offerti dal programma i coupon sono di certo tra i migliori. Questi ultimi sono degli acceleratori di punti che consentono di raggiungere più rapidamente i premi. Per poter usufruire dei coupon è importante ricordarsi di attivarli prima di fare acquisti, sia online che in negozio.

Partner aderenti al programma

I partner aderenti al programma fedeltà sono tantissimi e in tutti i settori. Si vada da Booking.com a Groupon, eBay, Expedia, ePrice, H&M, Adidas, Italo, Nespresso e molti altri. Ognuno offre la possibilità di acquistare online, o direttamente in negozio, con una serie di benefici aggiuntivi. I settori d’acquisto sono insomma davvero diversi.

Per accumulare punti con gli acquisti in negozio basta presentare semplicemente la carta, per lo shop online, invece, basta inserire il numero della propria carta fedeltà sul sito payback.it o sull’App prima di procedere allo shopping online. Nell’area riservata si potrà attivare uno dei coupon disponibili per accumulare punti extra, poi bisognerà cliccare sul logo del Partner dove si intende fare acquisti e quindi arrivare sul sito internet del negozio. Comprare normalmente tutto e confermare gli acquisti. I punti saranno accreditati automaticamente.