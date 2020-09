Ubriaca il primo giorno di scuola, 14enne finisce in ospedale a Busto Arsizio

Il primo giorno all’Ipc Verri di via Redipuglia a Busto Arsizio non è andato tutto per il verso giusto. Tutto è filato liscio dal punto di vista organizzativo, nel rispetto delle norme anti-contagio, ma qualcosa è andato storto all’esterno della struttura a causa di una ragazza di 14 anni che si sarebbe sentita male a causa di un’intossicazione dovuta all’abuso di alcol.

La giovane, che avrebbe dovuto affrontare il suo primo giorno di scuola alle superiori, sarebbe svenuta all’esterno dell’istituto. Subito è stata soccorsa da alcuni ragazzi che erano lì con lei mentre in pochi minuti un’ambulanza ha raggiunto la scuola e l’ha trasportata in ospedale in codice verde per accertamenti.

Fortunatamente la sua situazione di salute non ha destato ulteriori preoccupazioni nell’immediato anche se è evidente che un comportamento di questo tipo è da considerarsi assolutamente anomalo. Ubriacarsi il primo giorno di scuola e a quell’età è sufficiente ad accendere un campanello d’allarme sulla situazione dell’adolescente e di chi era con lei in quel momento.