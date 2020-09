Ubriachi in strada, notte di lavoro per il 118

Sabato sera di soccorsi per giovanissimi che hanno alzato il gomito quello appena passato per il 118 del Varesotto.

Gli interventi, a dire il vero, sono tre: il primo a Varese da poco passata la mezzanotte quando una ragazza di 29 anni è stata soccorsa per un’intossicazione da farmaci in via Brunico: è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo e sulla vicenda indaga la questura.

Il secondo intervento nel cuore della notte, alle 2.30 è avvenuto a Castronno dove un’ambulanza in via Roma ha dovuto assistere un ventenne, poi non trasportato all’ospedale.

Poi ancora alle 3.51 in via Nuccia Casula a Varese altro ventenne ubriaco: stavolta è stato portato al pronto soccorso del Circolo in codice verde.