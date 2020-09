Un Mostro coraggioso al Castello

Il Castello di Monteruzzo ha una lunga storia alle spalle e tante storie da raccontare. Soprattutto nel pomeriggio di domenica 20 settembre quando il cortile sarà animato dagli attori del Progetto Zattera per una serie di animazioni teatrali dedicate ai bambini e alla loro famiglie.

A cominciare da quella de “Il mostro coraggioso”, liberamente ispirata all’omonimo albo illustrato.

Il protagonista è un mostro che non ha paura di niente ma spaventa tutti perché, semplicemente, si sente solo. Ricorda qualcuno?

“Il mostro coraggioso e altre storie” è il titolo dell’evento promosso in collaborazione con l’associazione Arte Diem per domenica 20 settembre dalle ore 16 alle 17 nel cortile del Castello di Monteruzzo (ingresso da via Marconi 1, a Castiglione Olona).

La partecipazione è a offerta libera ma è necessaria la prenotazione scrivendo a prenotazionesociale@libero.it oppure 349 3281029.