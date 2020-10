Anche un’escursione dedicata ai funghi tra gli eventi di Fuori di Zucca

Ci sarà anche un’escursione guidata dedicata ai funghi tra le iniziative in programma nel corso di “Fuori di zucca”, la rassegna autunnale in programma questo fine settimana a Santa Maria Maggiore in Val Vigezzo. L’appuntamento con l’escursione “Il lungo, il corto, il pacioccone” è in programma domenica 18 ottobre.

Ad accompagnare i partecipanti ci saranno una guida naturalistica e un micologo. (Costo € 5 a persona).

(Posti disponibili limitati per info e prenotazioni 347 9103100)

