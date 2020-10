Appuntamento a Comabbio con la “Castagnata-costinata 2020”

Caldarroste, costine e tanta voglia di fare festa. A Comabbio ritorna la “Castagnata-costinata“: il consueto appuntamento autunnale organizzato dalla Proloco Comabbio. La manifestazione si terrà al campo sportivo dalle 12 e per tutto il pomeriggio di domenica 11 ottobre.

Un’occasione per trascorrere un pomeriggio spensierato in compagnia all’aria aperta e gustare tante caldarroste e costine alla brace preparate al momento.

Tutto si svolgerà nel rispetto delle indicazioni sanitarie anti-Covid. Sarà quindi indispensabile indossare la mascherina e mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre persone. Per chi vorrà fermarsi sui tavoli è gradita la prenotazione al numero 3517013900, oppure via mail all’indirizzo comabbioproloco@gmail.com.

«Dopo i mesi segnati dall’incertezza e dalle difficoltà dell’epidemia – commentano i volontari della Proloco Comabbio -, per la nostra associazione questa manifestazione sarà un momento di ripartenza importante e anche un po’ emozionante. Non vediamo l’ora di incontrare di nuovo tutti i nostri ospiti per una giornata di festa ma sempre nel rispetto delle misure di sicurezza».

In caso di maltempo la Castagnata-costinata scivolerà a domenica 18 ottobre.