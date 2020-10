Arrivano i Giovani Europeisti Verdi di Varese

L’associazione dei Verdi – Europa Verde della città di Varese comunica che è stata costituita la sezione GEV, Giovani Europeisti Verdi.

I GEV sono iscritti che hanno meno di 35 anni e che vogliono impegnarsi per diffondere una comune sensibilità sulle tematiche ecologiste e sulle significative problematiche connesse ai cambiamenti climatici dovuti al riscaldamento globale, al riguardo dei quali, anche in questi giorni, abbiamo purtroppo avuto modo di constatare la gravità.

Il co-portavoce è Stefano Castiglioni che fa anche parte dei FFF Varese all’interno dei quali si è impegnato in questi mesi.

Con altri giovani che si sono iscritti in questi mesi Stefano sta pianificando delle iniziative sul Territorio, tra queste è attualmente in fase di programmazione l’iniziativa “Vietato l’ingresso ai maggiori di anni 35” che ha come obiettivo principale la condivisione di temi ecologisti tra le nuove generazioni e la partecipazione attiva dei giovani alla politica della nostra Città e del nostro Territorio.

Nelle prossime settimane saranno attivati i canali social di comunicazione.

La mail per contattare Stefano ed i GEV della città di Varese è la seguente gevarese@gmail.com.