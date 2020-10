La staffetta partigiana Carla, che a vent’anni rischiò la fucilazione e per 75 anni ha raccontato

Aveva vent’anni, quando i fascisti uccisero suo fratello Nino. E per altri 75 anni ha lottato per la memoria e per i valori dell’antifascismo, fino all’ultimo: se n’è andata a 95 anni di età Carla Locarno, presidente dell’Anpi di Samarate-Verghera.

La famiglia Locarno gestiva l’osteria Roma a Verghera, divenuta dopo l’8 settembre 1943 centro di smistamento dei renitenti alla leva e centro di informazioni della cospirazione.

Suo fratello Nino Locarno divenne una delle colonne portanti della “1° Brigata Lombarda della Montagna”: il 5 gennaio 1945 fu ucciso in una cascina ai margini del paese di Ferno, insieme a quattro compagni (da allora indicati come i Cinque martiri di Ferno)

La Carla operava come staffetta partigiana, teneva i collegamenti e mandava messaggi, dentro quell’anomala formazione che era la 1° Brigata Lombarda, che operava sui due lati del Ticino: vera guerriglia sulla sponda piemontese – con base “volante” a Mezzomerico – e audaci colpi di mano sulla sponda lombarda, zona con molte caserme, gli aeroporti, le fabbriche belliche (e quindi molto vigilata dai nazifascisti).

A seguito del disarmo di un ufficiale dell’Aeronautica fascista, anche Carla era stata arrestata e aveva rischiato la fucilazione in piazza, «dovevano fucilarla davanti alla manifattura a Verghera», racconta il genero Massimo Ceriani. «Ha passato trenta giorni a San Vittore, poi solo grazie ad un medico di Samarate non è stata deportata».

Dopo la guerra, conquistata la pace, ha vissuto dedicandosi alla sua famiglia.

Carla Locarno – al centro – alla “Giornata della riconoscenza” 2019

Lo scorso anno la città di Samarate l’aveva ringraziata anche con il riconoscimento nella “Giornata della riconoscenza”, “presenza civile allora e oggi, nella sua testimonianza per la pace e il rispetto delle persone”.