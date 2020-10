Chiuse 420 classi: oltre 7000 gli studenti in quarantena

Sono 7263 gli studenti in quarantena in provincia di Varese ( circa il 6% della popolazione tra 3 e 19 anni), mentre gli operatori sono saliti a 517 su quasi 12.000. In tutto sono coinvolte nel distanziamento 420 classi. Il dato fornito da Ats Insubria registra una costante crescita di nuovi positività nell’ambiente scolastico.

Nella settimana prima della chiusura del ciclo secondario, la più colpita è risultata proprio la secondaria di secondo grado ( licei istituti tecnici e professionali) con 3059 studenti in isolamento obbligatorio o fiduciario per 157 classi e con 40 operatori.

Alla primaria sono attualmente 2218 gli alunni in isola,enti con 270 operatori. Alle medie sono 76 le classi coinvolte con le lezioni a distanza per 1254 studenti 76 operatori. Più basso il numero di bambini in isolamento della fascia prescolare: sono 709 per 43 classi e con 117 operatori.