Cinghiali in autostrada, due morti e un ferito nello schianto in A26

Tragedia nella notte in A26. Due uomini hanno perso la vita e una terza persona è rimasta ferita nell’impatto avvenuto qualche minuto prima delle 3.30 sulla A26, nel territorio di Carpignano Sesia. L’auto su cui viaggiavano ha sbandato, secondo una prima ricostruzione della Polstrada di Romagnano, per evitare dei cinghiali in carreggiata. Sul luogo dell’incidente, 118 e vigili del fuoco del comando provinciale di Novara: vani i tentativi di soccorso. Ferita una terza persona.

Simonluca Agazzone e Matteo Ravetto sono le vittime dell’incidente.

Entrambi conosciutissimi nel mondo del calcio: Agazzone, 39 anni, di Bogogno, ha giocato in piazze importanti nella fase iniziale della sua carriera. Monza, Spal, Carrarese, Spezia e Sudtirol.

Poi Novara, Casale, Legnano, Baveno, Borgovercelli, Suno e Virtus Cusio: passione per il calcio mai finita, tanto che anche ora, a 39 anni, giocava con gli Amatori del Fontaneto nel Csi.

Ravetto, lo specialista dei rigori, con la sequenza record di 24 trasformazioni consecutive dagli undici metri, era cresciuto nella Biellese, aveva giocato a Casale, Borgosesia, poi a Gattinara, Santhià, Borgomanero, Cossato, Arona e Carpignano, dove aveva cominciato il campionato di Prima Categoria la scorsa domenica.