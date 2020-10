Don Marco Casale positivo al Covid

Don Marco Casale è positivo al Covid

Il parroco della comunità pastorale beato don Gnocchi di Varese, e responsabile della Caritas decanale di Varese, ha avuto diversi sintomi ma ora sta meglio.

«Grazie a Dio sto bene – ha riferito a Bizzozero.net il diretto interessato – e ho avuto sintomi molto lievi, ho sentito spesso i parrocchiani in questi giorni e li ho sentiti vicini in tanti modi con affetto, confido nei prossimi giorni di risultare guarito e di poter uscire di casa».

In quarantena dal 16 ottobre, don Marco è ora in attesa di un test negativo per poter riprendere la sua attività ordinaria.