Due casi di coronavirus a Cazzago Brabbia, il sindaco: “Prudenza e rispettate le regole”

Due casi positivi al coronavirus si sono registrati a Cazzago Brabbia. Si tratta di due persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare che sono stati poste in isolamento e sono in quarantena, in casa. Il loro stato di salute per ora non preoccupa. A darne comunicazione questa mattina, venerdì 9 ottobre, il sindaco Emilio Magni.

«Carissimi concittadini – ha scritto- devo purtroppo comunicare che a Cazzago il Covid-19 ha colpito due persone. Esprimo incoraggiamento e vicinanza ai malati, augurando loro una rapida guarigione, e invito tutti a non abbassare la guardia e a osservare le regole che stanno alla base della prevenzione: distanziamento fra le persone, uso della mascherina, anche tra amici, conoscenti e parenti, sanificazione e lavaggio frequente delle mani e prudenza. Ogni persona può trasmettere a noi o ricevere da noi il virus: rispettiamo le regole, pur senza allarmarsi o angosciarsi».

Cazzago Brabbia era stato uno tra i pochi comuni, nel momento del picco della pandemia, a non essere colpito dal Covid-19.