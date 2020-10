Sarà un fine settimana tra sole e nuvole secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino. Una perturbazione atlantica, sospinta da un vortice depressionario sul mare del Nord, infatti attraverserà il Nord-Italia da sabato sera. La formazione di un minimo di pressione secondario sull’Italia centrale richiamerà correnti fresche da Nord con miglioramento del tempo da domenica a partire da Piemonte, Varesotto e Ticino.

Venerdì sarà in parte soleggiato con cielo velato e a tratti passaggi nuvolosi più estesi, ma senza piogge.

Sabato al mattino abbastanza soleggiato. Nel pomeriggio via via nuvoloso a partire da Alpi e Prealpi dove cominceranno deboli piogge in serata, in estensione alla pianura nella notte, più intense e localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Limite neve verso 2200 m.

Domenica nuvoloso con piogge e rovesci soprattutto sulla pianura padana e all’Est. Sul Piemonte, Varesotto e Lario probabili schiarite con ventilazione da Nord. Più fresco.

L’inizio della prossima settimana sarà soleggiato e limpido lunedì con residua nuvolosità al mattino sulla pianura padana e Lombardia orientale. Massime verso 16°C. Martedì bel tempo autunnale. Soleggiato, fresco all’alba (minima 3/6°C) e più mite in giornata.