Gallarate: Duemilalibri prosegue con gli eventi, ma solo in streaming

Duemilalibri 2020 si arresta, a pochi giorni dall’inaugurazione del festival culturale di Gallarate, avvenuta venerdì 15 ottobre al Teatro Condominio.

A causa del nuovo Dpcm varato ieri, domenica 18 ottobre, tutti gli eventi e i congressi possono tenersi senza pubblico, che può assistere a distanza via streaming.

«Duemilalibri va avanti: non sono sospesi gli eventi, ma si svolgeranno senza pubblico» dice l’assessore Massimo Palazzi. «Se gli autori sono disponibili a tenere l’evento anche non in presenza, proporremo in forma registrata sul sito o – valutiamo – anche in streaming».

Tutto questo in attesa di un’eventuale interpretazione diversa che potrebbe arrivare: «Per ora ci atteniamo al solo dato letterale».

Durante la serata di venerdì, l’assessore alla Cultura Massimo Palazzi, insieme al sindaco Andrea Cassani, aveva deciso di dare il via al festival con tutte le incertezze e i timori di come gli aumenti dei contagi da Coronavirus avrebbero influito sulla prosecuzione degli incontri.

Nel weekend la partecipazione “fisica” agli eventi era comunque stata buona, nei limiti dei posti già ridotti rispetto alla capienza delle sale.