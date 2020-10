Nuovo decreto del Governo: ecco le ulteriori misure per combattere la seconda ondata

A soli 5 giorni dall’ultimo Dpcm, questa sera il Governo ha pubblicato un altro decreto con nuove misure e limitazioni, con l’obiettivo di evitare assembramenti e occasioni di contagio.

Dopo una lunga riunione del Governo con i rappresentanti delle Regioni, alle 21.30 il premier Giuseppe Conte ha illustrato in una conferenza stampa le nuove misure.

«Il Dpcm appena approvato concordato con Regioni, enti locali, Cts dovrà consentirci di affrontare questa nuova ondata di contagi che sta interessando non solo l’Italia ma tutta l’Europa – ha detto Conte – Dobbiamo mettere in campo tutte le misure per scongiurare un nuovo lockdown».

Ecco, in sintesi, le principali misure previste: