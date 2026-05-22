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Carlotta Schirripa entra nella segreteria generale della Femca Cisl

Era segretaria generale della Femca Cisl dei Laghi, che eleggerà la sua nuova guida il prossimo 19 giugno

Carlotta Schirripa

Rinnovo dei vertici nel sindacato nazionale di categoria Femca Cisl. Il Consiglio generale della federazione dell’Energia, della Moda e della Chimica, riunito ieri a Roma, ha eletto Sebastiano Tripoli nuovo segretario generale. Completano la Segreteria nazionale Ivano Dalla Brea, Giovanni Rizzuto, Raffaele Salvatoni e Carlotta Schirripa.

Carlotta Schirripa (nella foto la seconda da sinistra) era segretaria generale della Femca Cisl dei Laghi, che eleggerà la sua nuova guida il prossimo 19 giugno.

«Ringrazio Carlotta per la sua umanità e la sua professionalità. Doti che, in qualità di segretaria generale della Femca Cisl dei Laghi, hanno saputo fare la differenza. A lei le mie più sentite congratulazioni per l’elezione nella segreteria nazionale della Femca» il commento di Daniele Magon, segretario generale Cisl dei Laghi.

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Pubblicato il 22 Maggio 2026
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