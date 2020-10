Gallarate, perde il controllo e si ribalta con l’auto

Sono in fase di verifica le cause che hanno portato al ribaltamento di un’auto verso le ore 13.30 di oggi, giovedì 22 ottobre. (foto dal gruppo Facebook “Quelli che Crenna”)

L’incidente è avvenuto in via Donatello a Crenna di Gallarate.

Alla guida dell’auto un uomo che non ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice verde in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.