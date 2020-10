“Ho ricevuto una notifica da Immuni, cosa devo fare?”

Oltre otto milioni e trecentomila download per l’app Immuni e quasi novemila notifiche inviate agli utenti. È in costante crescita l’utilizzo del sistema tecnologico che consente di tracciare in modo diretto e veloce eventuali contatti con persone positive al Covid19.

Una volta scaricata l’app, ci sono alcune informazioni che è bene sapere. Per esempio: Cosa bisogna fare se si riceve una notifica in merito a un avvenuto contatto con una persona che ha contratto il coronavirus? E se risulto positivo come devo comportarmi? Ci sono dei vincoli o degli obblighi da rispettare?