Incidente coinvolge mezzo pesante in A8, lunghe code tra Castellanza e Busto Arsizio

Incidente in A8, direzione Varese, con un mezzo pesante coinvolto. Traffico bloccato all’altezza del km 22 per chi proviene da Milano, tra le uscite di Castellanza e Busto Arsizio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza per soccorrere l’autista ferito mentre una pattuglia della Polizia Stradale sta collabroando nella gestione del flusso intenso di traffico. Sono segnalati 3 km di coda.