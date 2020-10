La Polisportiva Daverio Rams riparte in sicurezza

Più di 300 borracce sono state consegnate ieri sera, mercoledì 30 settembre, alla palestra di Via Verdi a Daverio ai ragazzi della Polisportiva Rams di Daverio, che finalmente ha ripreso l’attività.

«Veniamo da un periodo terribile, e non ne siamo nemmeno usciti, ma finalmente possiamo ripartire, con calma e attenzione, rispettando tutte le norme di sicurezza, riportiamo, i nostri bambini a correre sul parquet. Lo facciamo con lo sguardo sempre rivolto al futuro, attraverso l’educazione dei nostri giovani e, anche, dando la giusta attenzione ai temi di sostenibilità con iniziative come questa» hanno detto Marco Brugnoni e Giuliano Pellegrini rispettivamente presidente della Polisportiva e della sezione Basket. «Abbiamo accolto con grande piacere l’iniziativa che ci è stata proposta dal TD Group, volta a sensibilizzare i nostri ragazzi ad un consumo più contenuto e consapevole della plastica. Tutti i ragazzi hanno ricevuto una borraccia. Siamo convinti che anche da piccoli gesti come questi si possono ottenere grandi risultati».

Proprio questo è l’obiettivo dichiarato: quello di contribuire a costruire una maggiore sensibilità ai temi ambientali, partendo dai più giovani e dallo sport, attraverso azioni semplici e quotidiane come quelle legate all’uso di beni riciclabili, come sono le borracce così di moda ormai. L’iniziativa è stata messa in campo da TD Group, azienda di Galliate Lombardo specializzata nel clearing civile e industriale.

«Siamo convinti che dai giovani possa arrivare la maggior spinta alla crescita di una la sensibilità ambientale diffusa», ha osservato Diego Trogher, amministratore di TD Group.

«L’esperienza maturata nel settore del cleaning e delle pulizie industriali ci ha portati ad adottare soluzioni necessariamente sostenibili. Il tema ambientale deve essere affrontato oggi con azioni semplici e concrete: noi lo facciamo e crediamo che anche i più giovani debbano essere messi nelle condizioni di dare una mano nella riduzione dei rifiuti. Dove iniziare? Dal consumo di PET perché l’Italia è il Paese europeo con il più alto consumo di acqua imbottigliata. Le borracce possono essere un primo passo: avevamo un progetto a inizio anno, #PlasticFree2020, poi la tragedia del Covid ha bloccato e rallentato un po’ tutto, ora ripartiamo però, più convinti di prima».