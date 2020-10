Tra laghi e luna: a Porto Ceresio due mostre di Luca Leone

E’ stata inaugurata ieri in Sala Luraschi, a Porto Ceresio, la prima delle due mostre che il fotografo Luca Leone ha preparato su due temi molto diversi: Varese Life, dedicata ai luoghi più belli del Varesotto, e una dedicata ai 50 anni del primo sbarco sulla Luna.

Varese Life, che è anche il titolo del libro fotografico di Leone legato alla mostra, è un’esposizione di oltre 70 foto in grande formato dei luoghi simbolo delle bellezze e dei laghi della nostra provincia, accompagnata dalla proiezione di tre audiovisivi.

La mostra potrà essere visitata sabato 3 e domenica 4 ottobre dalle 10 alle 19, e sabato 10 e domenica 11 sempre dalle 10 alle 19, con orario continuato.

«Varese Life prosegue questo weekend ed il prossimo, poi lascerà spazio, è proprio il caso di dirlo, ad una seconda esposizione su Apollo 50, le missioni NASA e tante curiosità – spiega Luca Leone – Ieri il tempo era inclemente ma un manipolo di eroi ha avuto ragione della pioggia ed è venuto ad assistere alla serata inaugurale. Vi aspetto in Sala Luraschi, nella bella Porto Ceresio».

«Grazie di cuore a Giuseppe Terziroli per la sua presenza, praticamente mi ha coadiuvato nella conduzione con i suoi straordinari racconti storici. Ed a Alberto Signorelli per le foto della serata, che pubblicheremo a breve. Un grazie speciale va naturalmente a Jenny Santi presente nonostante tutto».

Venerdì 16 ottobre sempre alle 21 in sala Luraschi, sarà la volta di Apollo 50, che inizierà dalla conferenza con Keynote sulla storia delle missioni della Nasa© Apollo, con un’esposizione di 30 foto in grande formato e continuerà con la proiezione di tre audiovisivi. Sarà inoltre possibile vedere la replica di centinaia di pagine tratte dai manuali di volo e di istruzione tra le migliaia servite per preparare l’allunaggio, i piani di volo, le mappe della luna, oltre 100 prime pagine dei giornali dell’epoca.

E ancora decine fra libri, riviste, francobolli, monete ed altri oggetti, insieme ai filmati originali delle passeggiate lunari sullo schermo gigante e, in una saletta dedicata, slideshow fotografici, planisferi lunari, la APP su iPad per scoprire la luna, tantissime foto anaglifiche da vedere con gli occhialini, le foto 3D del Wiewmaster originale del 1969 e una mini mostra di stampe tratte dalle opere a tema lunare dipinte dall’astronauta di Apollo 12 Alan Bean, uno dei magnifici 12 scesi sul suolo lunare.

Ingresso libero e gratuito con obbligo di indossare la mascherina.