Laveno Mombello, la conta dei danni

Allertati fin dalla notte, il sindaco di Laveno Mombello Luca Santagostino, il vicesindaco Mario Iodice, l’assessore Fabio Bardelli, insieme alla Protezione civile e alle forze dell’ordine si sono recati di persona nei luoghi più colpiti dalle violente precipitazioni e dal vento intenso, soprattutto nella località di Casere, particolarmente danneggiata dal maltempo.

Qui hanno appurato di persona i gravi danni, sono passati in ogni casa per verificare le condizioni delle singole famiglie e per attivare ogni protocollo di sicurezza e soccorso.

Nonostante i danni ingenti e molte aree boschive drasticamente sventrate, nessun cittadino è in condizione di pericolo. In tempi rapidi inizieranno le operazioni di ripristino e messa in sicurezza.