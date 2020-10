Le serate dell’associazione Essere Esseri Umani vanno online

Abbiamo imparato negli ultimi mesi a mettere la sicurezza al primo posto nelle nostre vite e, come operatori della salute, non possiamo che appoggiare delle scelte che consentano a tutti di sentirsi tutelati.

In molti cominciano a percepire quella che viene definita “pandemic fatigue” ossia la stanchezza dell’incertezza e del mantenere costantemente alta la soglia di vigilanza. Siamo inoltre consapevoli che il cervello umano per raggiungere e mantenere uno stato di regolazione e benessere necessita una sufficiente soglia di stabilità e senso di protezione. Ce lo confermano anche i più recenti studi neuroscientifici.

Per questo in un’ottica di prudenza e prevenzione, e con l’intenzione di prenderci cura tanto di noi stessi quanto degli altri, a partire da questa settimana il programma degli eventi di formazione passa dalla modalità in presenza alla modalità online. I webinar saranno fruibili in diretta il giorno stesso e poi come registrazione disponibile per gli associati per i seguenti 12 mesi. Abbiamo pensato a una modalità inclusiva che possa raggiungere davvero tutti.

Questa decisione rappresenta infatti la volontà di mantenere il più possibile costanti le attività “abituali” come le nostre serate, che sono state un punto di riferimento per molti nel corso dello scorso anno. Rappresenta ancora di più la volontà di garantire il dovuto distanziamento fisico mantenendo però forte e salda la connessione sociale.

L’idea è quella di riguardarci e di farlo certamente attraverso il rispetto delle norme, ma di farlo anche ricorrendo ai tantissimi “dispositivi di protezione” emotivi che abbiamo a disposizione, primo tra tutti continuare a sentirci comunque vicini attraverso la condivisione e facendo rete.

Tutte le serate saranno gratuite per i soci dell’Associazione Essere Esseri Umani. Per partecipare live sarà necessario prenotarsi e aver regolarizzato la tessera associativa. Il costo della tessera è di 25 euro annuali e permette di accedere a ben 19 serate live e all’archivio delle registrazioni che rimarrà disponibile fino a settembre 2021. Maggiori informazioni sul sito https://essereesseriumani.it/le-serate-culturali-vanno-online/