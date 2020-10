“Il lockdown si può evitare ma dobbiamo evitare spostamenti e uscite superflue”

Si arriverà ad un nuovo lockdown? La curva di crescita dei contagi, ricoveri e terapie intensive ha fatto precipitare il paese verso una situazione molto pericolosa e da giorni si assiste all’introduzione di norme sempre più restrittive per provare a contenere la diffusione della pandemia. Un’escalation che secondo molti fa prefigurare la possibilità del provvedimento più duro tra quelli che abbiamo imparato a conoscere dall’avvento di questo virus: il lockdown.

A rispondere a questa ipotesi, durante la trasmissione “Di martedì” su La7 è stato il ministro della Salute Roberto Speranza che ha ribadito ancora una volta che la priorità deve essere quella di abbassare la curva del contagio e che un lockdown non è ancora previsto: «Lavoriamo giorno e notte per evitare il lockdown che non è scritto in cielo. I numeri del virus dipendono dalle misure che prendiamo, serve porre rimedio nel più breve tempo possibile e chiedo alle persone di fare uno sforzo per evitare spostamenti inutili e uscite inutili. Dobbiamo provare a piegare la curva da subito. Noi monitoriamo costantemente la situazione e prendiamo decisioni sulla base di 21 parametri di monitoraggio». Secondo il ministro «Oggi c’è ancora margine per piegare la curva: Bisogna stare a casa il più possibile evitando tutte le attività che non sono indispensabili».