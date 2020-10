Martinenghi e Castiglioni a Budapest per la Isl

È tutto pronto per la seconda stagione della Isl (International Swimming League), il campionato di nuoto creato dal magnate ucraino Konstantin Grigorishin, con l’idea di creare uno show mondiale, indipendente dalla Fina, la federazione internazionale di nuoto.

Gli atleti, vista anche la condizione sanitaria globale, sono già in Ungheria da settimana scorsa, allenandosi e testandosi periodicamente.

Il gruppo italiano è per la gran parte incluso nella squadra Aqua Centurions, capitanata da Federica Pellegrini. Del team, oltre all’allenatore Marco Pedoja, fanno parte Nicolò Martinenghi e Arianna Castiglioni, i due principali portacolori del movimento nuoto della provincia. Con loro anche l’arconatese Matteo Rivolta.

Quest’anno, anche per motivi di calendario, la squadra italiana ha coinvolto un gran numero di nuotatori brasiliani.

Nella prima “giornata” di gare, gli Aqua Centurions a Budapest affronteranno i London Roar, i Dc Trident e il Team Iron. Il 16 e 17 ottobre invece a New York in scena gli Energy Standard, i Cali Condors, i New York Breakers e i LA Current.

In totale saranno 10 tappe, da domani al 15 novembre – ogni squadra parteciperà a 4 appuntamenti.