Nasce #iomifermoapranzoaluino, a sostegno dei ristoratori di Luino

Pausa pranzo in città per sostenere l’economia locale.

Parte oggi questa un’iniziativa ideata e promossa da #luinesi, gruppo nato in occasione delle elezioni amministrative di Luino 2020 e oggi rappresentato in Consiglio comunale a Luino dall’ex Vice Sindaco Alessandro Casali e dall’ ex Presidente del Consiglio Davide Cataldo.

«Il gruppo continua ad essere presente sul territorio e promuove la difesa e promozione di tutto ciò che è luinese», spiegano gli organizzatori di questa campagna in sostegno dei ristoratori di Luino duramente colpiti dalle restrizioni previste nell’ultimo DPCM.

«Imporre la chiusura serale di questo genere di attività significa sottrarre almeno l’80% degli incassi con conseguente rischio di chiusura e di perdita di posti di lavoro. #iomifermoapranzoaluino è un invito che il gruppo #luinesi rivolge non solo a tutti i cittadini ma anche a tutte le persone che a Luino lavorano in attività diverse dalla ristorazione, al di là di tutte le manifestazioni di protesta e delle legittime richieste di sostegno che le categorie colpite dal DPCM stanno rivolgendo al Governo nazionale pensiamo che in attesa che gli aiuti sperati si concretizzino debba essere nostro compito attivarci per iniziative locali di solidarietà a favore dei nostri concittadini ristoratori».

«In questo momento fermarsi in pausa pranzo in uno dei ristoranti luinesi significherà dare il proprio contributo concreto, qualcosa che possa andare oltre le parole e trasformarsi in un sostegno pratico a queste attività che devono riuscire a salvare i posti di lavoro di tanti altri luinesi che magari, finito di servire al tavolo, con uno stipendio sicuro potranno poi recarsi a fare a loro volta acquisti in una delle altre attività dove forse lavora proprio chi si è fermato da loro a pranzo. Mantenere viva l’economia circolare che fa sopravvivere il nostro territorio in questi periodi difficili deve diventare un impegno e una priorità per tutti».

«#iomifermoapranzoaluino significa iniziare ad aiutarci tra luinesi invece di rimanere fermi ad attendere che lo faccia qualcun altro che vive e ci governa da migliaia di chilometri di distanza. Da oggi il gruppo #luinesi si dividerà ogni giorno in ristoranti diversi per il pranzo e pubblicherà sulle proprie pagine FB, Twitter e Instagram le immagini dei menù, degli staff e delle location dei nostri ristoranti, invitiamo tutti i luinesi a fare lo stesso utilizzando l’hashtag #iomifermoapranzoaluino», concludono dal gruppo di minoranza.