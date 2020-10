Il Parlamento approva la proroga dello stato d’emergenza da Covid19

Anche la Camera dei Deputati approva risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni svolte ieri in aula dal ministro della salute Roberto Speranza sulle misure di contenimento del Covid19.

Dopo il passaggio in Senato la Camera approva con 253 sì, 3 no e 17 astenuti. Le opposizioni non hanno partecipato al voto. Con questi numeri è stato dunque prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d’emergenza e le misure contenute nel Dpcm.