Passa il Giro d’Italia, chiuse per 4 ore le uscite degli svincoli di Arese e Lainate

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire il passaggio della diciannovesima tappa “Morbegno-Asti” del 103esimo Giro d’Italia di ciclismo, che si svolgerà venerdì 23 ottobre, dalle 10:00 alle 14:00, e comunque fino al termine del giro, sarà necessario adottare dei provvedimenti di chiusura.

Sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fiera, al km 2+200, verso Monza e immettersi sulla SS233 della Varesina dallo svincolo di Baranzate.

Sarà chiuso lo svincolo di Lainate, in uscita per chi proviene da Varese. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fiera, verso Rho e seguire le indicazioni per la SS33 del Sempione.