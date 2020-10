Pellicini: “Riapra al pubblico l’Ufficio delle Entrate“

«È davvero intollerabile per tutto il territorio del Luinese che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Luino sia ancora chiuso, con la conseguenza che professionisti e cittadini debbano per forza recarsi all’ufficio di Gavirate».

Con queste parole Andrea Pellicini, nel suo nuovo ruolo di consigliere comunale, interviene in un problema molto sentito a livello locale.

«Il Comune di Luino, grazie all’impegno dell’Assessore Dario Sgarbi, ha concesso all’Agenzia delle Entrate i propri locali di via Bernardino Luini in comodato gratuito, permettendo che questi importanti servizi e i bravissimi dipendenti rimanessero sul territorio. Sono certo che il Sindaco Bianchi saprà continuare questa battaglia, non permettendo che l’Ufficio delle Entrate di Luino venga chiuso e accorpato a quello di Gavirate e che, anzi, riapra al pubblico, almeno su appuntamento, nel più breve tempo possibile”.