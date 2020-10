Pensione e reddito di cittadinanza, è cresciuto il numero di famiglie che li percepiscono nel Varesotto

Cresce il numero di cittadini di Varese che fanno ricorso ai provvedimenti di sostegno economico del reddito e della pensione di cittadinanza. Il nuovo aggiornamento dell’Inps, a distanza di un mese dall’ultima comunicazione, segnala 175 nuclei famigliari in più rispetto all’aggiornamento del 6 settembre.

I dati riguardano due diversi provvedimenti di sostegno. Il reddito di cittadinanza è percepito in provincia di Varese da 7706 nuclei famigliari (composti in totale da 18092 persone) che ricevono in media 513 euro al mese. La pensione di cittadinanza è percepita invece da 1141 nuclei familiari (in totale formati da 1265 persone) che ricevono in media 225 euro.