Piede d’Oro: niente gare per il 2021, ma anche il futuro è in forse

Da anni gli appassionati del podismo in provincia di Varese hanno avuto un appuntamento fisso: il Piede d’Oro. Un circuito di gare in tutta la provincia di Varese che iniziava in primavera e terminava in autunno. Una serie di domeniche a correre, ma anche ritrovarsi, fare gruppo e passare delle ore liete. Perché il Piede d’Oro, negli anni, è diventato più di una semplice organizzazione, ma una vera colonna portante del movimento podistico del Varesotto.

Il 2020 non è stato un anno normale e anche il direttivo del “Pdo” ha fatto i conti con il Coronavirus e tutte le restrizioni che ha portato. La brutta notizia è che la coda lunga del virus lascerà la sua traccia anche nel 2021: il direttivo del Piede d’Oro ha infatti comunicato che non disputare il circuito nemmeno il prossimo anno.

Non solo: nel comunicato si legge anche una richiesta d’aiuto per proseguire l’attività nel futuro: «In primavera – si legge nella nota – si potrà decidere di indire elezioni per formare un nuovo direttivo, i cui candidati dovranno essere proposti dai gruppi podistici: questa condizione di coinvolgimento dei gruppi nella prosecuzione del circuito è di fondamentale importanza, perché se non verranno forniti i candidati a sufficienza per formare un nuovo organico, a fine anno il Piededoro dovrà necessariamente chiudere definitivamente. Siamo dell’opinione che il Piededoro è il circuito dei gruppi, che dovrebbero dimostrare concretamente un interesse verso lo stesso, fornendo il bagaglio umano per portarlo avanti collaborando attivamente. Ci auguriamo che questo messaggio venga positivamente recepito, così come ci auguriamo che questa brutta situazione possa risolversi al più presto».