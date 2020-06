Troppe gare già cancellate: il “Piede d’Oro” 2020 non ci sarà

Per la prima volta da quando è stato fondato, quasi quarant’anni or sono, il circuito podistico del Piede d’Oro Varese non verrà disputato. “Colpa” dell’epidemia da coronavirus che ha scombussolato i piani degli organizzatori delle singole gare, costretti via via ad annullare la maggior parte delle prove in programma, e di conseguenza dell’intero campionato

Ad oggi sono 17 le prove cancellate sulle 22 previste dal calendario originale, ragion per cui l’associazione presieduta da Sergio Castagna ha deciso di annullare il challenge, anche perché non è detto che le corse ancora “vive” saranno poi effettivamente disputate.

Il consiglio direttivo del Piede d’Oro ha quindi annunciato che restituirà le quote di iscrizione versate fino a questo momento: attualmente non c’è la certezza di poter organizzare il Campionato PdO 2021 (bisognerà valutare con attenzione tutte le disposizioni e le decisioni che verranno prese per allestire questo genere di manifestazioni), e così gli organizzatori hanno scelto di ridare i soldi senza “trasferirli” all’anno venturo. Per il momento, le modalità di restituzione non sono state messe a punto in via definitiva, quindi saranno comunicate più avanti, certamente entro fine anno.

«Non avevamo altra scelta – spiega a VareseNews Sergio Castagna, presidente del Piede d’Oro – Se anche si riuscisse ad allestire qualche gara, non sarebbe utile riunirla in un campionato: abbiamo quindi provveduto a dare il via libera agli organizzatori locali, nel senso che li sleghiamo dal circuito assicurando comunque loro un sostegno da parte del nostro staff nel caso riuscissero a mettere in piedi le loro prove. Al momento, però, mi sembra difficile che da qui a fine anno venga disputato qualche appuntamento, anche perché non so quale riscontro numerico possa avere una corsa podistica in questo momento».

Parlare di 2021 a rischio è invece prematuro, però da parte di Castagna e dei suoi uomini l’attenzione è alta: «Molto dipende dalle disposizione governative in merito a questo tipo di manifestazioni. Finché non verranno diramate le norme che regoleranno le gare podistiche è difficile fare previsioni di qualunque tipo. Certo, non sarà semplice perché noi fin dalla primavera iniziamo a lavorare al calendario dell’anno successivo, sondando le disponibilità delle singole gare, cominciando a compilare un elenco di massima con le date e via discorrendo. Al momento questo non è possibile. Aspettiamo le indicazioni e ci auguriamo che possano permetterci di tornare a correre insieme, in sicurezza naturalmente».