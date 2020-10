Premio Chiara, rinviati gli ultimi appuntamenti

Il coronavirus ferma anche il Premio Chiara, con l’associazione Amici di Piero Chiara costretta a rimandare al prossimo anno gli eventi in programma tra novembre e dicembre.

«A malincuore dobbiamo fermarci – commenta l’associazione -. Con l’aggravarsi della situazione sanitaria abbiamo deciso di rinviare gli ultimi appuntamenti del Premio a tempi migliori. Si spera a primavera inoltrata del prossimo anno».

Rinviata dunque la mostra dedicata ai finalisti della decima edizione del premio Riccardo Prina “un racconto fotografico” che si sarebbe dovuta tenere sia in Triennale a Milano che in Galleria Ghiggini a Varese. Rinviati anche gli eventi che dovevano essere ospitati a Palazzo Verbania di Luino come le presentazioni dei volumi su Piero Chiara che comprendevano un testo sulla sua narrativa, a cura di Mauro Novelli, e l’inedito dello scrittore “La poesia è questione di cuore”.

Medesima sorte per l’appuntamento dal nome “I campioni della grande Ignis” che si sarebbe dovuto effettuare sabato 14 novembre, la lectio a Saronno degli psicologi Alberto Tamburini e Barbara Pellai sulla problematica familiare genitori e figli, la tavola rotonda a Lugano sul carteggio Vittorio Sereni – Giancarlo Vigorelli e l’intervista, condotta da Mauro Gervasini, con il regista Marco Risi sul rapporto con il padre, il grande Dino Risi.

«Siamo soddisfatti – conclude l’associazione – di essere riusciti a realizzare per il “Premio Chiara: festival del racconto” 22 eventi di grande livello, in presenza di pubblico, con tutto prenotato e nel rispetto delle normative».