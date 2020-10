Prestito personale: le offerte disponibili in banca

Un prestito personale è un tipo di finanziamento non finalizzato, previsto dalle vigenti leggi e offerto da molte banche. Per ottenerlo è ovviamente necessario avere buone credenziali creditizie da presentare alla banca, a partire dai documenti che comprovano la percezione di un reddito. La cifra massima ottenibile dipende dal singolo istituto di credito, mentre il numero massimo delle rate è di 120.

Le proposte disponibili anche online

Per conoscere le opportunità disponibili presso alcuni istituti di credito è sufficiente accedere al sito internet della singola banca. Ad esempio per quanto riguarda il prestito BPER Banca tutte le informazioni che riguardano questa offerta si possono trovare comodamente online. È disponibile anche un pratico strumento per il calcolo della rata, che permette di trovare la soluzione giusta per ogni singolo cliente. Al termine del calcolo della rata è possibile richiedere un appuntamento presso uno dei tanti sportelli dell’istituto di credito presenti in Italia, in modo da poter rapidamente richiedere il prestito personale di cui si necessita.

Il tasso di interesse sui prestiti personali

I tassi di interesse applicabili ai prestiti personali sono essenzialmente due: tasso fisso e tasso variabile. La scelta dell’uno o dell’altro dipende da una serie di fattori, tra cui la durata effettiva del periodo di ammortamento. Il tasso variabile infatti è correlato all’indice Euribor, che può cambiare in modo sensibile nel corso degli anni. Il consiglio solitamente è lo stesso per mutui e prestiti: chi decide per un periodo di ammortamento molto lungo, superiore ai 5-6 anni, dovrebbe prediligere il tasso fisso. Questo perché con il passare del tempo il rischio che l’indice Euribor salga molto è maggiore. Per un prestito personale con restituzione nell’arco di 3-5 anni, tale rischio è decisamente più basso; conviene quindi prediligere i prestiti a tasso variabile.

Un prestito non finalizzato

Anche se il termine non è particolarmente utilizzato, tutti noi sappiamo cosa sia un prestito finalizzato. Lo è, per fare un esempio, il classico mutuo per l’acquisto della prima casa: il debitore dichiara sin dal primo istante la motivazione per cui utilizzerà i fondi ricevuti dalla banca. È un prestito finalizzato anche quello richiesto per ristrutturare casa, o per l’acquisto dell’auto nuova. I prestiti personali sono, per definizione, non finalizzati. Il richiedente quindi non ha alcun obbligo di dichiarare come utilizzerà il prestito; può anche semplicemente conservare i fondi in banca, per avere a disposizione una maggiore liquidità in caso di necessità.

La documentazione da presentare

La documentazione da presentare per un prestito non finalizzato è quella che attesta l’identità del richiedente e il suo reddito. Serve quindi la carta di identità, il codice fiscale e un’attestazione del reddito; per i lavoratori dipendenti solitamente la busta paga dei mesi precedenti alla richiesta è più che sufficiente. Anche chi svolge un lavoro autonomo può richiedere un prestito personale, a patto di presentare la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. È importante anche considerare che la banca effettuerà dei controlli sul richiedente il prestito, per verificare che non abbia avuto precedenti problematiche correlate alla situazione creditizia.