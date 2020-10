Riaperto il lungolago di Como, restano le deviazioni

(Il lago di Como esondato in piazza Cavour – foto dal gruppo Facebook “Sei di Como se…”) – E’ stato riaperto nel pomeriggio il lungolago di Como, chiuso da alcuni giorni a causa dell’esondazione del lago.

Fondamentale il lavoro svolto anche oggi dalla Protezione civile e dal personale comunale sul posto.

L’Amministrazione comunale comasca comunica che rimarranno in ogni caso aperte le deviazioni in piazza Cavour, con uscite sia in via Cairoli che in via Garibaldi (passando da piazza Volta) per far defluire più facilmente il traffico.