Scatta la lite, uomo ferito alla testa

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che il 6 ottobre, poco dopo le 18, nei pressi della stazione FLP di Agnuzzo, c’è stata una lite che ha visto il coinvolgimento di tre persone.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, nel corso dell’alterco un 21enne cittadino svizzero domiciliato nel canton San Gallo ha riportato una lieve ferita da taglio sulla nuca che ne ha richiesto il ricovero in ospedale.

Sono in corso accertamenti per comprendere la dinamica dei fatti e stabilire l’identità dei due altri partecipanti alla lite. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.