Sesto Calende, la campagna antinfluenzale per gli over 65 sarà in sala consiliare

Dal 9 al 27 novembre a Sesto Calende la campagna antinfluenzale 2020 per gli over 65 si terrà nella sala consiliare del Comune. Una decisione, quella dell’amministrazione comunale, che risponde alla richiesta di aiuto dei medici di famiglia che non avrebbero potuto vaccinare i cittadini over 65 nei tempi e negli spazi dei propri ambulatori.

Spiega in una nota l’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Buzzi: «Si tratterà ovviamente delle vaccinazioni tradizionali contro le influenze stagionali, in quanto come è purtroppo noto, quella contro il Covid-19 non è ancora disponibile. Questa campagna straordinaria voluta dal sistema sanitario nazionale e regionale è una forma indiretta di aiuto al controllo della pandemia in quanto sarà possibile meglio isolare i casi di infezione da Covid-19 rispetto ad una ‘normale’ influenza per la categoria di persone più a rischio e cioè le persone con sessantacinque anni e oltre».

L’organizzazione della campagna di vaccinazioni vedrà l’importante collaborazione del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato Sestesi che si occuperà della gestione delle prenotazioni telefoniche per tutti i medici di base presenti nella nostra Città.

Le istruzioni date dal Comune per gestire la campagna antinfluenzale: