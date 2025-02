“Varese Fashion Days”, anche Gallarate protagonista con eventi in città e nei dintorni

Cresce l’attesa per i Varese Fashion days, l’evento dedicato a moda e sostenibilità promosso da Federmoda Confcommercio della provincia di Varese, in programma dal 13 al 16 marzo 2025.

«Attualmente abbiamo in programma 87 eventi, alcuni dei quali coinvolgono più realtà, in un caso addirittura otto» racconta Cristina Riganti, presidente provinciale Federmoda Varese. «La scadenza per presentare i propri eventi è il 28 febbraio, altri sono in programma».

L’idea è stata lanciata da tempo e sta creando un particolare interesse tra gli esercenti, ma non solo. «Sta venendo fuori – copn le dovute proporzioni – una specie di Fuorisalone. Con eventi in collaborazione con tutto il commercio. Abbiamo eventi promossi anche con artigiani, istituti scolastici, persino un asilo».

«Un bel format che ha avuto un bell’appeal su tanti associati, c’è stata anche una formazione specifica. È stato un esperimento anche per noi, perché non sapevamo come avrebbero reagito i nostri associati. Hanno risposto bene».

Come detto sono ora 87 gli eventi in programma, di ogni tipo e su tutto il territorio: da Varese a Cislago, da Tradate a Gallarate, da Busto Arsizio a Somma Lombardo e Sesto Calende (l’elenco è sul sito dedicato).

Il progetto con le scuole

Le giornate fashion hanno visto poi il coinvolgimento di tre istituti: il Newton Varese, l’Acof-Olga Fiorini di Busto Arsizio, l’Aslam di Samarate, «grazie anche al contributo organizzativo di Federico Del Piano», continua Riganti. «Ai ragazzi abbiamo chiesto di lavorare su tre temi: Moda, cultura, sostenibilità. Hanno presentato 44 progetti territoriali. Tra questi abbiamo individuato 4 vincitori e 7 menzioni, testimonianza di grande qualità».

I vincitori vedranno realizzati i loro capi, grazie a Futureclo (capo virtuale in 3D) e Luxurytina (il capo fisico).

Riganti si lascia sfuggire anche un sogno: «Sarebbe bellissimo fare una sfilata al Maga».

«Abbiamo poi ottenuto il patrocinio Regione Lombardia, un riconoscimento importante e un contributo significativo, grazie all’assessorato alla Cultura», retto da Francesca Caruso.

Gli appuntamenti di Varese Fashion Days nel Gallaratese

Nel territorio di Ascom-confcommercio Gallarate-Malpensa sono tanti gli appuntamenti già il calendario e quelli allo studio che verranno formalizzati a breve.

«Più volte abbiamo detto che le città devono essere vive grazie al tessuto del commercio» dice il presidente Renato Chiodi. «Qui parliamo di collaborazione, flussi, sostenibilità». Il tutto con il coinvolgimento anche del Naga, l’associazione dei negozianti della città. «La forza di Ascom è stata coinvolgere Naga e Comune, che hanno risposto “presente” entrambi. Arriveremo settimana prossima ad annunciare il programma completa» aggiunge Luca Cucchiara, il presidente del Naga.

L’assessore alle attività produttive Rocco Longobardi – in un messaggio inviato ad Ascom – saluta una «idea meritevole»: «Siamo certi sarà una importante vetrina per le nostre attività».

Anche a Gallarate non mancheranno le sorprese.

«Hanno risposto i commercianti, non si sono messi i singoli ma hanno coinvolto diverse categorie» continua Gianfranco Ferrario, direttore Ascom Gallarate-Malpensa.

Oggi in calendario ci sono quattro occasioni: c’è l’evento “come nasce una scarpa”, che porta un artigiano dentro a un negozio di calzature (Macchi), quello da “influencer per un giorno” da Civico8 in Via Manzoni, l’evento “Riutilizzo circolare” da Fratello Ferrario, il “Welcome spring” da Madama Vintage. Ma in città si arriverà almeno a «sette-otto eventi diversi, con una decina di realtà coinvolte».

Poi i dintorni: nella vicina Cassano Magnago il negozio Cuore di seta propone un evento che unisce moda e letteratura, ma poi ci sono altri eventi anche a Samarate, Somma Lombardo, Sesto Calende.