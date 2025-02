Arrivano i Fashion Days. A marzo oltre 60 eventi in 150 negozi e Busto Arsizio è protagonista

Dal 13 al 16 marzo, il territorio provinciale farà da sfondo alla prima edizione dei “Fashion Days”, un evento dedicato alla valorizzazione del commercio locale attraverso il tema della sostenibilità soprattutto in campo tessile, organizzato da Federmoda provincia di Varese, Confcommercio provincia di Varese e di Confcommercio Imprese per l’Italia nazionale, con il contributo di Regione Lombardia, di Camera di Commercio di Varese e con il supporto fondamentale degli Enti Bilaterali della provincia di Varese.

Tra i patrocini quello di Federazione moda Italia nazionale e regionale e a breve anche quello dell’Amministrazione comunale tramite il Distretto urbano del Commercio.

Quattro giorni di eventi, con un programma condiviso a livello provinciale, all’interno del quale ogni singolo negozio inserirà la propria proposta.

Di più: ai negozi verrà suggerito di collaborare tra loro (co-retail), organizzando eventi che colleghino le diverse imprese, con lo scopo di riaffermare l’attrattività delle strade del commercio e con essa delle singole attività che vi operano.

Il negozio insomma sarà protagonista in tutte le città e paesi della provincia con eventi sia all’interno delle attività e all’esterno con l’obiettivo di promuoversi e di trarre beneficio (immediato e non solo) dall’alta affluenza di persone.

A oggi le attività che hanno aderito sono oltre 150, un terzo delle quali a Busto, e gli eventi in programma in tutta la provincia sono oltre 60. Ma c’è ancora tempo per iscriversi: il termine per l’invio delle adesioni è fissato al 28 febbraio.

Sul sito https://www.fashiondays.va.it/ il format per l’adesione e il calendario delle iniziative. “Quando mi hanno parlato di questo progetto, ho subito voluto promuoverlo perché ha i nostri stessi obiettivi, tra cui quello di intercettare flussi di pubblico da portare in città, come abbiamo fatto a Natale – ha affermato l’assessore allo sviluppo economico e marketing territoriale Matteo Sabba -. Tutte le iniziative devono essere strutturate come i Fashion days, in rete con scuole e tra aziende di settori diversi. Ho intenzione di promuoverne molti altri con queste caratteristiche; i Fashion days apriranno il programma di BA Primavera”.

“Invito tutte le realtà commerciali ad aderire, si può ancora contribuire alla costruzione del programma: ognuno può proporre un evento o collaborare all’evento di altri. Anzi, partecipare si deve, esorto gli operatori ad aprirsi alla città e a farla vivere, per attrarre persone da fuori e confermare Busto come città leader del territorio” ha continuato Sabba.

L’idea

L’obiettivo è quello di valorizzare, sensibilizzare e coinvolgere il settore in un momento di radicale e veloce trasformazione causata da un eccesso di offerta (online) e quale conseguenza dello storico momento di crisi che stiamo vivendo. La valorizzazione della distribuzione al dettaglio diventa oggi più che mai di fondamentale importanza, anche sotto l’aspetto della vita sociale di ogni singolo centro abitato. La strada scelta per raggiungere questo obiettivo è la creazione di un format e di un brand distintivo proiettato nel tempo. Eventi e iniziative a livello provinciale, per rafforzare le leve competitive delle nostre imprese, che diventino un appuntamento fisso da qui ai prossimi anni.

Gli obiettivi in sintesi

Generazione di flussi di pubblico:

stimolare gli accessi e l’affluenza nei negozi dei comuni della nostra provincia.

Promozione del talento locale:

valorizzare stilisti e artigiani locali dando loro un’occasione per mostrare il proprio talento e lavoro al pubblico.

Educazione e sensibilizzazione:

offrire seminari, workshop e incontri per educare il pubblico su vari aspetti della moda.

Collaborazioni e networking:

creare opportunità di collaborazione tra negozi di moda, negozi di altre categorie merceologiche, designer, aziende del territorio per realizzare appuntamenti ed eventi negli store.

Sostenibilità e responsabilità sociale:

promuovere pratiche di moda sostenibile e responsabile, che valorizzi l’acquisto fisico nei negozi.

Progetto Scuole

Particolare accento sull’importanza dell’educazione e del coinvolgimento delle scuole e dei giovani. I Fashion Days mirano a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della moda sostenibile e a incoraggiarle a diventare promotori attivi di un cambiamento positivo.

E’ stato lanciato un concorso per gli studenti delle scuole Acof Olga Fiorini di Busto, Newton di Varese e dell’Aslam di Samarate, invitandoli a creare abiti utilizzando materiali riciclati o sostenibili. Questo non solo per stimolare la creatività ma anche la consapevolezza ambientale tra i giovani. I migliori progetti tra i 44 pervenuti alla giuria, composta da esperti del settore, saranno presentati durante i giorni di evento. Attraverso l’educazione e l’engagement, si punta a formare una nuova generazione di consumatori consapevoli e designer innovativi, che porteranno avanti la missione di una moda più sostenibile e rispettosa del nostro pianeta.

Il format

13 marzo ore 11:00 inaugurazione dell’evento presso la sede di Confcommercio Varese, con premiazione dei ragazzi vincitori del progetto scuole e attività organizzate dai commercianti nel pomeriggio.

14 marzo ore 10:00 a Ville Ponti (Villa Andrea) convegno sul tema della moda e della cultura della sostenibilità, un appuntamento con relatori di livello nazionale al quale saranno invitati ministri, sottosegretari e assessori regionali dei settori coinvolti. Al centro del convegno, il racconto di azioni e progetti sostenibili già in atto che riguardano tutte le parti della filiera. Al pomeriggio, seguono le attività proposte dai commercianti.

15 e 16 marzo eventi e iniziative dei commercianti della provincia di Varese.

Il cocktail ufficiale dell’evento sarà realizzato da Ambrogio Ferraro del Bar_is_the_name di Busto Arsizio, tra i migliori cocktail bar italiani secondo la rivista Bar Giornale. Tra gli eventi in città, segnaliamo una cena “al buio” che sarà ospitata il 15 marzo dal ristorante Ti garba con il sostegno di Busto Motor Company e la partecipazione dell’atleta non vedente Daniele Cassioli, una serata a Villa Calcaterra domenica 16 marzo a conclusione dell’iniziativa con la partecipazione dei commercianti di Sacconago e di altre realtà cittadine. Non mancheranno sorprese coinvolgenti per tutti. Il programma completo sarà presentato nei prossimi giorni.