Si chiude il festival “Il lago cromatico”

Con l’esibizione del sassofono di Jacopo Taddei alla chiesa di Brebbia sabato 10 ottobre è giunta al termine l’ultima edizione del festival “Il lago cromatico”. Con 11 concerti e decine di artisti, la rassegna ha portato la musica dal vivo lungo le sponde lombarde del Verbano.

Una lunga programmazione iniziata il 6 agosto e dedicata in gran parte anche al centenario della nascita di Gianni Rodari: il celebre autore nato a Omegna nel 1920, che coi suoi racconti ha emozionato bambini e adulti di tutto il mondo.

Organizzato dall’associazione Musica libera e diretto da Clara Schembari, il festival “Il lago cromatico” si è svolto per la prima volta in una veste un po’ più autunnale, dal momento che l’emergenza Coronavirus ha obbligato gli organizzatori a spostare l’intera programmazione a fine estate.

Nonostante tutto, però, «il pubblico – commenta l’associazione Musica libera – sempre numeroso e caloroso, ha dimostrato ancora una volta di apprezzare la manifestazione, che si è svolta in piena sicurezza per tutti, rispettando tutte le norme di distanziamento previste. Ogni anno il festival diventa sempre di più un riferimento culturale di attrattività per la sponda lombarda del Lago Maggiore».