È sicuro utilizzare NCC durante il Covid 19?

Il recarsi a Milano per delle esigenze di lavoro oppure, più semplicemente, di turismo o di piacere, è un’attività piuttosto regolare che attira ogni tipo di visitatori, sia provenienti dall’Italia che dall’estero, per i motivi più disparati.

Basti pensare ai professionisti dei diversi settori che si avventurano nel business e dentro il cuore economico della city, turisti internazionali che vogliono visitare il meraviglioso Duomo di Milano (ricco anche della famosa Madonnina tanto cara alle melodie popolari), la Galleria Vittorio Emanuele II o il celebre Teatro della Scala, addetti al settore della moda e tanti altri ancora.

La lista è davvero lunga come potrebbe essere l’attesa di un mezzo pubblico non troppo pieno, o come le ore passate in macchina a causa delle code nel traffico cittadino, e quindi la cosa migliore per risparmiare tempo e viaggiare in comodità e sicurezza consiste nel noleggio con conducente a Milano.

Un servizio che, tra i vari, viene offerto in maniera puntuale e fedele da più di 10 anni da parte di Black Car Milano fondata da Andrea Maggiora basandosi sul motto di “professionalità, flessibilità e precisione” senza dimenticare però l’attenzione per le varie esigenze e disponibilità economiche dei clienti.

Per comodità, spesso e volentieri viene abbreviato con la sigla a tre lettere NCC, questo servizio è davvero uno dei più utili ed innovativi dell’ultimo periodo soprattutto perché, a causa dell’emergenza Covid 19, le prenotazioni e tante altre attività sono praticamente “sbarcate” ancora di più online.

Sfruttando appieno tutta la potenza, la velocità, la comodità e la praticità della rete Internet è quindi possibile prenotare tranquillamente da casa propria con il computer, o anche più rapidamente grazie al proprio smartphone o tablet, una vettura guidata da un professionista addestrato a tutte le evenienze.

Grazie a queste modalità potrete dunque evitare il traffico cittadino, i mezzi pubblici troppo pieni di passeggeri, le strade dove stanno facendo dei lavori e, più in generale, gli assembramenti di persone sui marciapiedi, alle fermate dei mezzi o chissà dove. Ovviamente, il tutto sperando che questi ultimi indossino la mascherina e rispettino tutte le misure di sicurezza per arrestare la diffusione del Covid 19.

Non per niente non è affatto raro trovare scritto sui giornali, sia online che non, o sulle edizioni dei telegiornali, degli atteggiamenti poco responsabili che portano il governo ad approvare delle misure sempre più atte a contrastare l’emergenza mondiale che è il Coronavirus.

Ma torniamo a noi. Con il personale Black Car Milano si può dunque andare sul sicuro perché, oltre alla ottima formazione e addestramento sul campo, sono stati aggiornati su tutte le nuove misure previste dal governo e non mancano certo di conoscere le principali lingue straniere. Non per niente Milano, sin dai tempi più antichi, è da sempre stata meta di viaggiatori provenienti da tutte le parti del globo terracqueo.

Naturalmente, un servizio di noleggio con conducente consentirà a tutti i diversi visitatori, ognuno con le proprie esigenze e bisogni specifici, di raggiungere in maniera ancora più rapida la meta designata, sfruttare al meglio le ore del giorno senza perdere tempo nel traffico ed ovviamente non perdersi mai e viaggiare con una certa dose di stile. Del resto il capoluogo lombardo, al pari della ben nota e romantica Parigi, è una delle maggiori capitale della moda e del buon gusto!

Comunque sia, Black Car Milano non è solo un semplice servizio di noleggio con tanto di conducente, ma molto molto di più! Del resto la vastità dell’offerta è il punto principale che fa la differenza tra una attività più “mediocre” ed una davvero di qualità.

Infatti, tra i diversi servizi offerti dall’azienda milanese, sono compresi sia le tratte di andata che di ritorno tra la città ed i principali aeroporti quali sono quelli di Linate e di Malpensa (ovviamente non viene certo dimenticato quello di Bergamo Orio al Serio che in fatto di numeri non scherza affatto), i servizi di rappresentanza per tutte le occasioni mondane e non, la consegna ed il trasporto di documenti riservati e, addirittura, la messa a disposizione di una scorta privata con tanto di guardie del corpo perfettamente addestrate ad ogni situazione.

Per quanto riguarda poi la composizione della flotta di Black Car Milano, questo nome nel campo NCC possiede più di 15 veicoli che vengono guidati da oltre una decina di autisti certificati e qualificati, oltre che accuratamente selezionati.

Oltre alle classiche quattro ruote, da Black Car potrete avere anche a disposizione un minibus o un bus intero per le maggiori esigenze turistiche ed i gruppi più numerosi. Nel garage potrete dunque ammirare tutta la classe e la potenza di vetture ben note come le Mercedes (qui stiamo parlando dei modelli di classe S, E e V) alle quali si aggiungono i posti in più, mantenendo comunque invariato lo stile della casa automobilistica tedesca, del Mercedes Sprinter, del Mercedes Vito e del Bus Gran Turismo da 20 posti.

Come si può ben intuire, l’offerta di Black Car Milano consente di affrontare al meglio il traffico cittadino, i maggiori eventi sociali e tutta quella vasta serie di servizi dei quali i visitatori del capoluogo lombardo possono godere per rendere ancora più memorabile il loro soggiorno. Stessa cosa dicasi per chi sta un paio di giorni con un programma estremamente tirato e veloce sia per chi, al contrario, può contare su qualche giorno in più, magari una settimana o poco più, e vuole far sì che ogni ora e giorno conti.