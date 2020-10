Somma: tre under 20 in consiglio, “non è vero che i giovani non si impegnano”

«Voglio salutare tre giovani che mi sono tutti e tre molti cari: sono la dimostrazione che non è vero che i giovani non impegnano».

Un ringraziamento speciale nella prima seduta del consiglio comunale, svoltosi lunedì 5 ottobre, di Somma Lombardo – presieduta dalla consigliera “anziana” Alessandra Apolloni – va ai tre nuovi consiglieri comunali under 20, sia in maggioranza sia in minoranza: Antonio Catalano (Somma civica), Ronny Francisco Zea Cedeño (in quota Partito Democratico) e Martina Barcaro (Lega), la più votata del centrodestra.

I dure ragazzi hanno diciotto anni, mentre Barcaro ha un anno in più e studia lingue all’università; tutti e tre hanno ricevuto in dono dal sindaco una copia di A un giovane italiano, del Presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Zea, Catalano e Barcaro avevano infatti tutti avuto una prima esperienze nel Consiglio comunale dei Ragazzi: un bel passaggio di consegne e un bel segnale di attenzione e passione politica cittadina da parte loro.